17.12.2018 12:12

В Балаклейском районе женщина отдала телефонному-мошеннику 4000 гривен

Жительница райцентра назвала по телефону код и пароль от своей карточки мужчине, который представился банковским работником, и впоследствии обнаружила отсутствие денег на счету.



Фото: Днепр Час

Незнакомец сообщил 60-летней женщине, что ей необходимо пройти идентификацию клиента банка и предоставить определенную персональную информацию.

Потерпевшая, не задумываясь о последствиях, назвала код и пароль. Впоследствии обнаружила, что из ее карточного счета пропали деньги в сумме 4000 гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.