В Балаклейском районе женщина отдала телефонному-мошеннику 4000 гривен

Жительница райцентра назвала по телефону код и пароль от своей карточки мужчине, который представился банковским работником, и впоследствии обнаружила отсутствие денег на счету.
Незнакомец сообщил 60-летней женщине, что ей необходимо пройти идентификацию клиента банка и предоставить определенную персональную информацию.
Потерпевшая, не задумываясь о последствиях, назвала код и пароль. Впоследствии обнаружила, что из ее карточного счета пропали деньги в сумме 4000 гривен.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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