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17.12.2018  12:25   

Полицейские Харькова проверяют информацию об утреннем минировании многоэтажек

Информация о том, что в подвалах двух домов на улице Валентиновской заложена взрывчатка, поступила в полицию 17 декабря около 10:10.


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На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минирование, харьков, многоэтажка проверка, полиция
 
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