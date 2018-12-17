17.12.2018 12:25

Полицейские Харькова проверяют информацию об утреннем минировании многоэтажек

Информация о том, что в подвалах двух домов на улице Валентиновской заложена взрывчатка, поступила в полицию 17 декабря около 10:10.



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На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.