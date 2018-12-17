Сотрудники Основянского отдела полиции уличили в серии краж двух несовершеннолетних

Подростки в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 000 гривен
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Основянского отдела полиции разоблачили 17 и 15-летних харьковчан, которые обоснованно подозреваются в содеянном.
Как установили следователи, злоумышленники с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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