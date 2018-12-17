Главная Новости Криминал и происшествия Сотрудники Основянского отдела полиции уличили в серии краж двух несовершеннолетних
17.12.2018  12:40   

Сотрудники Основянского отдела полиции уличили в серии краж двух несовершеннолетних

Подростки в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 000 гривен.


://hk.npu.gov.ua

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Основянского отдела полиции разоблачили 17 и 15-летних харьковчан, которые обоснованно подозреваются в содеянном.

Как установили следователи, злоумышленники с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  краха, тезхника, харьков, несовершеннолентние, мобильный
 
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