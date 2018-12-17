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17.12.2018  13:49   

ДТП: ночное дерби в центре Харькова

На Сумской столкнулись два японца.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 16.12.2018 около 1:20 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул.  Сумской и ул.  Мироносицкой. 

Участниками ДТП стали автомобили Nissan Primera и Mazda. 

На водителя автомобиля Mazda полицейские составили протокол по ст.  124 КУоАП. 

В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Тэги:  ночное дтп, японские авто, харьков
 
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