Главная Новости Криминал и происшествия ЧП на Салтовке: минирование на Валентиновской оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО)
17.12.2018  15:19   

ЧП на Салтовке: минирование на Валентиновской оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО)

Информация о минировании зданий в Харькове не подтвердилась


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, эксперты осмотрели 15 936 кв. метров помещений и 7500 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 104 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в двух зданиях, расположенных на улице Валентиновская, поступило в полицию 17 декабря около 10.10.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.
 
Полицейские провели тщательный осмотр домов. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация внесена в Журнал единого учета Московского отдела полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, харьков
 
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