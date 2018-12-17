17.12.2018 15:19

ЧП на Салтовке: минирование на Валентиновской оказалось ложным (ФОТО, ВИДЕО)

Информация о минировании зданий в Харькове не подтвердилась



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции, эксперты осмотрели 15 936 кв. метров помещений и 7500 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 104 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в двух зданиях, расположенных на улице Валентиновская, поступило в полицию 17 декабря около 10.10.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские провели тщательный осмотр домов. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в Журнал единого учета Московского отдела полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.