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17.12.2018  19:16   

В Харькове пропала девушка (ФОТО)

Разыскивается Владислава Базаева


//hk.npu.gov.ua
Сотрудники Шевченковского отдела полиции устанавливают местонахождение Владиславы Базаев, 2001 года рождения.  Девушка 13 декабря ушла из дома и не вернулась.
 
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие русого цвета, глаза голубые.
 
На левом запястье татуировку в виде знака бесконечности
 
Была одета в черную куртку, джинсы цвета хаки, коричневые ботинки, черную шапку, красную кофту с рисунком черного цвета.  При себе имела рюкзак цвета хаки.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 067-710-96-08, 095-65-97-395, 068-425-76-57, 102 или другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, базаева, харьков
 
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