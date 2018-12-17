17.12.2018 19:16

В Харькове пропала девушка (ФОТО)

Разыскивается Владислава Базаева



//hk.npu.gov.ua

Сотрудники Шевченковского отдела полиции устанавливают местонахождение Владиславы Базаев, 2001 года рождения. Девушка 13 декабря ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие русого цвета, глаза голубые.

На левом запястье татуировку в виде знака бесконечности

Была одета в черную куртку, джинсы цвета хаки, коричневые ботинки, черную шапку, красную кофту с рисунком черного цвета. При себе имела рюкзак цвета хаки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 067-710-96-08, 095-65-97-395, 068-425-76-57, 102 или другим удобным способом.