17.12.2018 19:28

Пьяный любовник, в пылу ссоры, убил свою пассию

Женщина истекла кровью после удара ножом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, вечером 15 декабря мужчина и женщина распивали алкоголь по месту жительства.

Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес удар в область голени 50-летней женщины.

Потерпевшая скончалась от большой кровопотери.

45-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121(умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он находится в изоляторе временного содержания.