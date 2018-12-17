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17.12.2018  19:28   

Пьяный любовник, в пылу ссоры, убил свою пассию

Женщина истекла кровью после удара ножом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, вечером 15 декабря мужчина и женщина распивали алкоголь по месту жительства.
 
Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес удар в область голени 50-летней женщины.
 
Потерпевшая скончалась от большой кровопотери.
 
45-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121(умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Он находится в изоляторе временного содержания.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство любовницы, истекла кровью, харьков
 
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