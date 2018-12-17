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17.12.2018  19:48   

Торговец кокаином и экстези отдохнет за решеткой восемь лет

Киевский райсуд вынес приговор наркодельцу.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Киевского районного суда г.. Харькова 32-летнего мужчину признан виновным по ч. 2, 3 ст.  307, ч. 2 ст.  305 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка ту сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных в крупных и особо крупных размерах, а также перемещения наркотиков в крупных размерах через государственную границу).
 
 Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Павел Угровецький, наркоторговца приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
 По данным следствия, наркотики осужден привез автобусом из соседнего государства.  Хранил товар в собственном доме в одном из сел Змиевского района.
 
 В апреле этого года делец подыскал в Харькове потенциального покупателя, которому впоследствии сбыл 50 г кокаина, а также более 200 таблеток экстази.  Несколькими месяцами позже в рамках контроля за совершением преступления осужден продал еще 300 г наркотического средства.
 
 Мужчину задержали с поличным, когда он пытался забрать с банковской ячейки 30 тыс. Евро за реализованный товар.
 
 Справка:
 
 Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркоторговец, суд, харьков
 
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