17.12.2018 19:48

Торговец кокаином и экстези отдохнет за решеткой восемь лет

Киевский райсуд вынес приговор наркодельцу.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, приговором Киевского районного суда г.. Харькова 32-летнего мужчину признан виновным по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка ту сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных в крупных и особо крупных размерах, а также перемещения наркотиков в крупных размерах через государственную границу).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Павел Угровецький, наркоторговца приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, наркотики осужден привез автобусом из соседнего государства. Хранил товар в собственном доме в одном из сел Змиевского района.

В апреле этого года делец подыскал в Харькове потенциального покупателя, которому впоследствии сбыл 50 г кокаина, а также более 200 таблеток экстази. Несколькими месяцами позже в рамках контроля за совершением преступления осужден продал еще 300 г наркотического средства.

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался забрать с банковской ячейки 30 тыс. Евро за реализованный товар.

Справка:

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.