Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя-рецидивиста
18.12.2018  09:01   

Харьковские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя-рецидивиста

Поздно вечером полицейские обнаружили мужчину вероятно причастного к разбою в частном секторе Московского района


// facebook

Вечером 16 декабря патрульным поступил вызов о преступлении, которое произошло по адресу проезд Загородний.

По предварительной информации, неизвестный нанес гражданке телесные повреждения и открыто завладел ее сумкой с денежными средствами, мобильным телефоном и банковскими карточками.

В результате отработки сообщения, правоохранители обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Также у гражданина находились похищенные вещи потерпевшей.

Как выяснилось, обнаруженный мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

Для проведения необходимых следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, полиция, задержание, протокол, разбой
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия Сельский «Отелло» проведет остаток жизни за решеткой 17.12 Криминал и происшествия В Балаклейском районе женщина отдала телефонному-мошеннику 4000 гривен 17.12 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины задержали автомастера за угон ремонтируемой «Skoda»
 
 

Видео

Депутаты готовят повестку дня сессии городского совета, которая состоится 19 декабря
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 