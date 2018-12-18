Харьковские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя-рецидивиста

Поздно вечером полицейские обнаружили мужчину вероятно причастного к разбою в частном секторе Московского района
Вечером 16 декабря патрульным поступил вызов о преступлении, которое произошло по адресу проезд Загородний.
По предварительной информации, неизвестный нанес гражданке телесные повреждения и открыто завладел ее сумкой с денежными средствами, мобильным телефоном и банковскими карточками.
В результате отработки сообщения, правоохранители обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Также у гражданина находились похищенные вещи потерпевшей.
Как выяснилось, обнаруженный мужчина ранее уже имел проблемы с законом.
Для проведения необходимых следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
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