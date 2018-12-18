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18.12.2018  10:25   

Полицией Харькова устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортных происшествий на проспекте Героев Сталинграда

Водитель грузовика «Scania» смертельно травмировал 77-летнего пешехода.


://hk.npu.gov.ua

Происшествие случилось около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау. Предварительно установлено, что пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте на запрещающий сигнал светофора. 36-летний водитель автомобиля «Scania» не заметил пешехода и совершил наезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  проишествие, дтп, харьков, героев, жертва, полиция, протокол
 
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