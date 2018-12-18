Полицией Харькова устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортных происшествий на проспекте Героев Сталинграда

Водитель грузовика «Scania» смертельно травмировал 77-летнего пешехода.
Происшествие случилось около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау. Предварительно установлено, что пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте на запрещающий сигнал светофора. 36-летний водитель автомобиля «Scania» не заметил пешехода и совершил наезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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