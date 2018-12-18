18.12.2018 12:48

Спасатели просят харьковчан быть осторожными на коварном льду водоемов

Специализированная водно-спасательная служба города Харькова обращается к харьковчанам с просьбой быть осторожными на водоемах, тем более, что в наших местах было немало печальных случаев.



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Спасатели просят харьковчан быть осторожными на льду.

«В связи со снижением температуры воздуха водоемы покрылись льдом, будьте очень осторожны и не выходите на лед – он еще недостаточно крепкий! Не оставляйте детей без присмотра, находясь вблизи водоемов!» - говорится в обращении спасателей.