Спасатели просят харьковчан быть осторожными на коварном льду водоемов

Специализированная водно-спасательная служба города Харькова обращается к харьковчанам с просьбой быть осторожными на водоемах, тем более, что в наших местах было немало печальных случаев.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: