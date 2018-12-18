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18.12.2018  12:48   

Спасатели просят харьковчан быть осторожными на коварном льду водоемов

Специализированная водно-спасательная служба города Харькова обращается к харьковчанам с просьбой быть осторожными на водоемах, тем более, что в наших местах было немало печальных случаев.


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Спасатели просят харьковчан быть осторожными на льду.
 
«В связи со снижением температуры воздуха водоемы покрылись льдом, будьте очень осторожны и не выходите на лед – он еще недостаточно крепкий! Не оставляйте детей без присмотра, находясь вблизи водоемов!» - говорится в обращении спасателей.
 
Напомним, что в 2018 и других годах было немало случаев провала под лед как взрослых, так и детей. Особенно много таких инцидентов было с рыбаками
Источник:   Городской совет
 Тэги:  опасность, провал под лед, харьков
 
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