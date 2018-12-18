Зарево в Коротичах под Харьковом – жилец погиб под рухнувшей горящей крышей дома (ФОТО)

Спасатели из 3 пожарных частей не смогли спасти жизнь любителя покурить «во хмелю».
17 декабря в 14:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района на ул. Цветочной, 34. Из сообщения стало известно о большой площади горения и зарево, которую видно далеко вокруг.
К месту вызова направили 2 оперативные пожарно-спасательных отделения 48-й части ГСЧС из г. Люботин и 7-й части ГСЧС из г. Харьков. На помощь спасателям также отправились добровольцы местной пожарной команды из поселка Песочин. Всего 3 единицы спасательной техники и 12 пожарных.
На момент их прибытия площадь пожара составила 120 кв.м. Крыша дома упал внутрь. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, 1968 года рождения. По словам соседей он злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели.
Пожар локализован в 17:13 и полностью разобрать и пролить все завалы спасателям удалось только в 22:25.
Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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