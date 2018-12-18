18.12.2018 10:40

Зарево в Коротичах под Харьковом – жилец погиб под рухнувшей горящей крышей дома (ФОТО)

Спасатели из 3 пожарных частей не смогли спасти жизнь любителя покурить «во хмелю».



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17 декабря в 14:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района на ул. Цветочной, 34. Из сообщения стало известно о большой площади горения и зарево, которую видно далеко вокруг.

К месту вызова направили 2 оперативные пожарно-спасательных отделения 48-й части ГСЧС из г. Люботин и 7-й части ГСЧС из г. Харьков. На помощь спасателям также отправились добровольцы местной пожарной команды из поселка Песочин. Всего 3 единицы спасательной техники и 12 пожарных.

На момент их прибытия площадь пожара составила 120 кв.м. Крыша дома упал внутрь. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, 1968 года рождения. По словам соседей он злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели.

Пожар локализован в 17:13 и полностью разобрать и пролить все завалы спасателям удалось только в 22:25.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.