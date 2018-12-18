18.12.2018 12:16

В Харькове пропал мужчина-водитель (ФОТО)

Об этом сообщают социальные сети, бьющие тревогу.



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В Фейсбук появилось сообщение о пропаже водителя после заказа на обслуживание с авто.

" ВНИМАНИЕ! Харьков!

Этот автомобиль заказали через службу аренды. Авто, мол, нужен Мерседес на пару часов покататься.

Диспетчер озвучила что 600 грн/час и они согласились.

Водитель поехал на этот заказ и пропал, на связь не выходит. Уже почти сутки нет связи ни с водителем, ни с тем, кто заказывал.

Вчера было написано заявление в полицию.

Если кто-нибудь что-нибудь видел, сообщите пожалуйста!"