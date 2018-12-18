В Харькове пропал мужчина-водитель (ФОТО)

Об этом сообщают социальные сети, бьющие тревогу.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: