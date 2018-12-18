Полицией у метро «Студенческая» задержан «папик», вербовавший женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом

47-летнего харьковчанина разоблачили в совершении преступной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, 17 декабря в переходе метро «Студенческая» в Харькове полицейские задержали 47-летнего гражданина. Злоумышленник совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск, и неустановленными лицами организовал на территории Харькова поиск, подбор и вербовку молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испания.
Установлено, что в ноябре 2018 47-летний мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек. Злоумышленник уговорил их поехать в другую страну для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние в связи с тяжелыми личными обстоятельствами.
17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты.
После чего работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, они возвращены домой.
Следственным отделом открыто еще одно уголовное производство по дополнительному факту преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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