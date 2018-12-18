18.12.2018 11:40

Полицией у метро «Студенческая» задержан «папик», вербовавший женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом

47-летнего харьковчанина разоблачили в совершении преступной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.



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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, 17 декабря в переходе метро «Студенческая» в Харькове полицейские задержали 47-летнего гражданина. Злоумышленник совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск, и неустановленными лицами организовал на территории Харькова поиск, подбор и вербовку молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испания.

Установлено, что в ноябре 2018 47-летний мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек. Злоумышленник уговорил их поехать в другую страну для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние в связи с тяжелыми личными обстоятельствами.

17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты.

После чего работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, они возвращены домой.

Следственным отделом открыто еще одно уголовное производство по дополнительному факту преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.