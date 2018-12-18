Главная Новости Криминал и происшествия Полицией у метро «Студенческая» задержан «папик», вербовавший женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом
18.12.2018  11:40   

Полицией у метро «Студенческая» задержан «папик», вербовавший женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом

47-летнего харьковчанина разоблачили в совершении преступной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.


// facebook

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, 17 декабря в переходе метро «Студенческая» в Харькове полицейские задержали 47-летнего гражданина. Злоумышленник совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск, и неустановленными лицами организовал на территории Харькова поиск, подбор и вербовку молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испания.

Установлено, что в ноябре 2018 47-летний мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек. Злоумышленник уговорил их поехать в другую страну для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние в связи с тяжелыми личными обстоятельствами.

17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты.

После чего работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, они возвращены домой.

Следственным отделом открыто еще одно уголовное производство по дополнительному факту преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  проституция, харьков, вербовка, сексуальная эксплуатация, испания
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия В арендованной харьковской квартире работала онлайн порностудия (ВИДЕО) 21.08 Криминал и происшествия Мужчина, который хотел продать харьковчанок в Камбоджу, предстанет перед судом 04.08 Криминал и происшествия Онлайн-порностудия прекратила свою работу в Харькове (ВИДЕО)
 
 

Видео

Депутаты готовят повестку дня сессии городского совета, которая состоится 19 декабря
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 