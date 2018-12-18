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18.12.2018  12:01   

Еще одна жертва ДТП

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 41 ДТП. В результате аварий пострадали 2 человека, один человек погиб.


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Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 430 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, протокол, харьков, жертва, сутки, отчет
 
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