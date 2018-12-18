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18.12.2018  13:21   

ДТП: на переходе насмерть сбит пешеход (ФОТО)

Человек погиб под колесами зерновоза на проспекте Льва Ландау, 12/1.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 17.12.2018 около 20 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на просп. Льва Ландау, 12/1.

По предварительной информации, водитель автомобіля SCANIA  сбил мужчину-пешехода, который умер на месте ДТП.

Обстаятельства ДТП установливала следственно-оперативная група.

Тэги:  дтп, харьков, сбит пешеход
 
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