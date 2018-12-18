18.12.2018 14:46

Умерший мужчина оставил опасное наследство в подвале харьковской многоэтажки (фото)

К ликвидации приходилось вызывать ГСЧС, химиков-дозиметристов и специализированную компанию по утилизации вредных веществ.



://gx.net.ua

В доме по улице Холодногорской, 13, в Харькове – ЧП. Несколько дней назад жители девятиэтажки почувствовали в подъезде странный едкий запах. Обитатели квартир на нижних этажах стали жаловаться на головную боль и тошноту, но найти источник зловония никак не удавалось.

«Все началось утром в четверг, 13 декабря. По всему дому стал чувствоваться сильный запах, похожий на клей момент или на дуст (в СССР им травили крыс). Мы звонили в 15-62, вызывали спасателей, но они приехали и ничего не обнаружили», - жалуется Татьяна, живущая в злосчастном доме.

В ГСЧС подтверждают: в пятницу на место выезжала бригада химиков-дозиметристов.

«Накануне приезжал специалист, который визуально осмотрел и сказал, что запах действительно чувствовался примерно до уровня 3 этажа и был похож скорее на испарения канализации. Затем химики замеряли уровень хлора и аммиака – приборы превышений не показали. После этого наших ребят больше никто не вызывал», - рассказывает «ГородХ» помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Тем временем, запах усилился, а у женщины, живущей на первом этаже, внезапно умерла собака. Отчаявшиеся жильцы обследовали каждый квадратный метр на первом этаже и нашли источник – удушливый запах доносился из запертой каморки в подвале.

«Двери были закрыты, мы вызвали полицию, но они отказались взламывать каморку, говорили, ищите хозяина. Поздно вечером кто-то из жильцов не выдержал и выломал дверь. Как выяснилось, в каморке хранилось множество емкостей с какими-то веществами. Одна из них разбилась и жидкость вытекла. Представители ЖЭКа взялись за голову: как это выгребать из подвала и куда девать», - переживает Татьяна.

Начальница шестьдесят третьего участка КП «Жилкомсервис» признается: видала всякого, но такое – впервые. По словам женщины, эта каморка еще при СССР принадлежала жильцам квартиры №86. В ней обитал химик, который, как поговаривают местные, был еще и наркоманом.

«Лет 10 назад он что-то варил в своей квартире и случился взрыв. Тогда к делу подключали милицию, было заведено уголовное дело и этот мужчина, видимо, снес все свои химикаты в подвал. А пять лет назад у него случился цирроз печени, он уехал в Германию лечиться, да там и умер. Получается, в каморку пять лет никто не заходил. Там внутри все было в паутине, под стеной стояли стеллажи, а на полках – множество флакончиков с разными надписями. Деревянная полка от времени покосилась, и один флакон с надписью «бензол» упал и разбился. Отсюда и запах», - рассказывает «ГородХ» Валентина Ивановна.

С ее слов, «Жилкомсервис» заключил договор с фирмой, у которой есть лицензия на утилизацию опасных веществ. Представители химической лаборатории обещали закончить работу в ближайшее время и до дня святого Николая избавить жильцов дома от смрадных испарений.