18.12.2018 15:40

Прокуратура утвердила обвинение группе секс-шантажистов

Прокуратура области направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы, под видом правоохранителей путем шантажа совершили ряд тяжких преступлений.



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин.

К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.

Действовали они по заранее разработанному плану.

Несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту жительства потенциальных жертв.

Вместе с юношей в дом приезжали и другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники заходили в квартиру и представлялись правоохранителями. Они показывали поддельные удостоверения и пугали «клиентов» уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги.

Если мужчины не соглашались на их условия, псевдополицейськи прибегали к насилию.

На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом. Одну из жертв 2 дня удерживали в собственном доме, пока человек не согласился переписать на воров свою квартиру в Харьковской области.

Еще одного пострадавшего вообще вывезли в лесополосу и, приняв пистолет к виску, заставили его передать 100 тыс. грн.

За 2 года преступной деятельности злоумышленники «заработали» более 700 тыс. грн.

Справка: Всем участникам преступной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище). Организатор преступной схемы подозревается также по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч. 1. ст. 309 УК Украины). Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины) инкриминируют еще 4 участникам группы, имели при себе «липовые» удостоверения. В эпизодах незаконного лишения свободы потерпевших (ч. 3 ст. 146 УК Украины) участвовали также четверо из злоумышленников.