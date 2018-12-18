Прокуратура утвердила обвинение группе секс-шантажистов

Прокуратура области направила в Червонозаводский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы, под видом правоохранителей путем шантажа совершили ряд тяжких преступлений.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин.
К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.
Действовали они по заранее разработанному плану.
Несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту жительства потенциальных жертв.
Вместе с юношей в дом приезжали и другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники заходили в квартиру и представлялись правоохранителями. Они показывали поддельные удостоверения и пугали «клиентов» уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги.
Если мужчины не соглашались на их условия, псевдополицейськи прибегали к насилию.
На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом. Одну из жертв 2 дня удерживали в собственном доме, пока человек не согласился переписать на воров свою квартиру в Харьковской области.
Еще одного пострадавшего вообще вывезли в лесополосу и, приняв пистолет к виску, заставили его передать 100 тыс. грн.
За 2 года преступной деятельности злоумышленники «заработали» более 700 тыс. грн.
Справка: Всем участникам преступной группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище). Организатор преступной схемы подозревается также по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч. 1. ст. 309 УК Украины). Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины) инкриминируют еще 4 участникам группы, имели при себе «липовые» удостоверения. В эпизодах незаконного лишения свободы потерпевших (ч. 3 ст. 146 УК Украины) участвовали также четверо из злоумышленников.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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