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18.12.2018  16:20   

Прокуратура заставила сделать детский садик безопасным

Детсад был без пожарной сигнализации и спецсредств.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал сельсовет в Дергачевском районе устранить нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в детском саду.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, плановые проверки дошкольных учебных заведений проводились районным управлением ГУ ГСЧСС в области в мае этого года. Во время их проведения был выявлен ряд весомых нарушений.
 
Так, работники сада, о котором говорится в иске, не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, помещение вообще не оборудованы системой оповещения о пожаре. Кроме того, здание заведения не обеспечено необходимым количеством воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и тому подобное.
 
Предписания ГСЧС уполномоченные лица в установленные сроки не выполнили.
 
Поскольку такая ситуация ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольное учебное заведение, прокуратура обратилась в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  детский садик, пожарная безопасность, харьков
 
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