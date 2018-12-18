18.12.2018 17:12

Щуке сегодня надеяться на милость харьковского Емели-браконьера уже нельзя

В течение двух недель разоблачены 26 правонарушений, - рыбоохранный патруль Харьковщины.



://khr.darg.gov.ua

В период с 10 по 16 декабря Харьковским рыбоохранным патрулем было осуществлено восемь рейдов на территории области. В результате проведенных мероприятий раскрыто 26 преступлений.

В частности, составлено 12 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), шесть - по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубые нарушения) и четыре - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта и распространения объектов животного или растительного мира). Кроме этого, задокументировано четыре акта обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

Общий вес изъятого рыбы составила 75 кг. Сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 6 375 грн.

Материалы дел переданы в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

14 декабря инспекторами зафиксированы нарушения на р. Оскол, вблизи пгт Купянск-Узловой. Разоблачены гражданина, который ловил рыбу с помощью двух сеток. В результате незаконных действий гражданину удалось добыть такую рыбу, весом 10 кг.

· Щука - 14 шт.,

· Серебряный карась - 3 шт.,

· Линь - 4 шт.

Сумма убытков по данному факту правонарушения составила 5 287 грн. Оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

В тот же день патрульными было обнаружено двух граждан, которые ловили рыбу на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги. Мужчины запрещенными орудиями лова (сетью) поймали 4 кг водных биоресурсов (щука - 2шт. и серебряный карась - 8шт.). Сумма нанесенного ущерба составила 816 грн.

На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.