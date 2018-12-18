Щуке сегодня надеяться на милость харьковского Емели-браконьера уже нельзя

В течение двух недель разоблачены 26 правонарушений, - рыбоохранный патруль Харьковщины.
В период с 10 по 16 декабря Харьковским рыбоохранным патрулем было осуществлено восемь рейдов на территории области. В результате проведенных мероприятий раскрыто 26 преступлений.
В частности, составлено 12 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), шесть - по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубые нарушения) и четыре - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта и распространения объектов животного или растительного мира). Кроме этого, задокументировано четыре акта обнаружения и изъятия бесхозного имущества.
Общий вес изъятого рыбы составила 75 кг. Сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 6 375 грн.
Материалы дел переданы в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
14 декабря инспекторами зафиксированы нарушения на р. Оскол, вблизи пгт Купянск-Узловой. Разоблачены гражданина, который ловил рыбу с помощью двух сеток. В результате незаконных действий гражданину удалось добыть такую рыбу, весом 10 кг.
Сумма убытков по данному факту правонарушения составила 5 287 грн. Оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
В тот же день патрульными было обнаружено двух граждан, которые ловили рыбу на р. Северский Донец, вблизи пгт Печенеги. Мужчины запрещенными орудиями лова (сетью) поймали 4 кг водных биоресурсов (щука - 2шт. и серебряный карась - 8шт.). Сумма нанесенного ущерба составила 816 грн.
На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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