18.12.2018 16:58

Внезапная смерть в центре Харькова (ФОТО)

Женщина неожиданно скончалась на перекрестке улиц Маршала Малиновского и Коцарской.



//newsroom.kh.ua

Как сообщает NR. 18 декабря в Холодногорском районе Харькова на перекрестке улиц Маршала Малиновского и Коцарской неожиданно скончалась женщина.

По предварительным данным, 55-летней харьковчанке стало плохо с сердцем и она скончалась еще до приезда скорой.

Тело женщины направили в морг для выяснения точной причины смерти. Информацию о происшествии следователи внесли в Журнал единого учета Холодногорского райотдела.