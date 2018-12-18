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18.12.2018  16:58   

Внезапная смерть в центре Харькова (ФОТО)

Женщина неожиданно скончалась на перекрестке улиц Маршала Малиновского и Коцарской.


//newsroom.kh.ua
Как сообщает NR. 18 декабря в Холодногорском районе Харькова на перекрестке улиц Маршала Малиновского и Коцарской неожиданно скончалась женщина.
 
По предварительным данным, 55-летней харьковчанке стало плохо с сердцем и она скончалась еще до приезда скорой.
 
Тело женщины направили в морг для выяснения точной причины смерти. Информацию о происшествии следователи внесли в Журнал единого учета Холодногорского райотдела.
Источник:   NR
 Тэги:  умерла женщина, центр города, харьков
 
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