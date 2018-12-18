Главная Новости Криминал и происшествия Детский ад? Вернули мальчика, сбежавшего из семейного детского дома (ФОТО)
18.12.2018  17:19   

Детский ад? Вернули мальчика, сбежавшего из семейного детского дома (ФОТО)

Сейчас полиция присматривается к опекунам.


//newsroom.kh.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники сектора быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили 14-летнего парня на территории железнодорожного вокзала. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
 
Подросток ночью 17 декабря бежал из детского дома семейного типа после ссоры с опекунами. Как пояснил путешественник, он хотел поехать к своей старшей сестре в город Харьков.
 
Решается вопрос о привлечении опекунов к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
С ребенком проведена профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в дальнейшем.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, семейный детский дом, харьков
 
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