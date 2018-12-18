18.12.2018 17:19

Детский ад? Вернули мальчика, сбежавшего из семейного детского дома (ФОТО)

Сейчас полиция присматривается к опекунам.



//newsroom.kh.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники сектора быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили 14-летнего парня на территории железнодорожного вокзала. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Подросток ночью 17 декабря бежал из детского дома семейного типа после ссоры с опекунами. Как пояснил путешественник, он хотел поехать к своей старшей сестре в город Харьков.

Решается вопрос о привлечении опекунов к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С ребенком проведена профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в дальнейшем.