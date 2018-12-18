18.12.2018 17:49

СБУ предотвратила теракт на железной дороге (ФОТО, ВИДЕО)

Службе безопасности Украины удалось предупредить диверсию в Харьковской области.



//ssu.gov.ua

Как сообщает СБУ, сотрудники контрразведки под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области предупредили диверсионный акт на объекте транспортной железнодорожной инфраструктуры Харьковщины. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось так называемым «МГБ ЛНР», которое находится под кураторством спецслужб РФ.

17 декабря 2018 правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии тридцати километрах от «закладки» активировал взрывчатку через мобильный телефонный сигнал. В ходе спецоперации контрразведка СБУ заранее заменила взрывное устройство на «муляж» и предупредила диверсию. После фиксации факта попытки приведения в действие взрывного устройства правоохранители задержали исполнителя диверсии.

В рамках начатого уголовного производства было установлено, что задержанный - житель Луганщины, который ранее участвовал в вооруженном противостоянии с ВС Украины.

Впоследствии он был завербован представителями так называемого «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в регионе.

«Потом его привлекли к выполнению более сложных задач, в частности диверсионного характера», - подчеркнул Владимир Настюк.

Для совершения диверсии заказчик выбрал дренаж под мостом в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил.

Диверсионный акт должен был привести к его разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, с помощью котрой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС.

Железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок. Ею, в частности, курсируют поезда сообщением «Киев-Лисичанск», «Хмельницкий-Лисичанск», «Днепр-Лисичанск», «Ужгород-Лисичанск» и др., А также почти десять пригородных маршрутов. «Сами пути расположены в непосредственной близости от населенного пункта», - отметил представитель Департамента контрразведки СБУ.

Сотрудниками СБ Украины также установлен организатор диверсионного акта. Им оказался Егор Дубровкин, бывший сотрудник УСБ Украины в Луганской области.

В 2014 году он изменил воинской присяге и стал работником так называемого отдела контрразведки центрального аппарата «МГБ ЛНР».

Он находится в розыске СБ Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что именно Дубровкин организовал и заказал осуществление диверсии. Из показаний исполнителя за эту «работу» ему была обещана материальное вознаграждение.

Сейчас задержанному исполнителю диверсии объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.