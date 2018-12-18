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18.12.2018  19:19   

На рельсах в пригороде Харькова найден труп

После женского полуобнаженного трупа, на путях обнаружили мертвого мужчину.


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Как сообщают в ГУ Нацполиции, тело 39-летнего жителя пгт. Купянск-Узловой обнаружили машинисты грузового поезда на железнодорожных путях на перегоне «Купянск-Узловой-Прокофиивка» вблизи остановочной платформы, расположенной вблизи поселка Петровка.
 
Сообщение о происшествии поступило в Купянский отдела полиции 17 декабря в 18.55.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Тело погибшего с телесными повреждениями направлено в морг.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
 
Наопним, что недавно было обнаружено тело полуобнаженной женщины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  труп на рельсах, харьков
 
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