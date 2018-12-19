19.12.2018 10:40

Бойцовых собак за нападение закрыли в спецприемнике, а их хозяину грозит 7 лет тюрьмы – постановление прокуратуры

Нападение питбулей под Харьковом: пострадавший лечится уже полгода



://khar.gp.gov.ua

Нападение собак в июне этого года имеет для 28-летнего жителя Дергачей тяжелые последствия: хотя прошло уже полгода, мужчина до сих пор продолжает лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

А вот владельцу собак, 37-летнему мужчине, 17 декабря утвердили подозрение по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, на дергачевца напали две собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, хозяина в то время дома не было.

Как рассказал руководитель Дергачевской местной прокуратуры Андрей Кравченко, питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. В результате нападения его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 2 года ограничения свободы.

Ранее «Комментарии. Харьков» писали, что питбулей, которые покусали прохожего, отправили на содержание в специальное учреждение.