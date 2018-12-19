Во дворе многоэтажки сгорел элитный «паркетный» внедорожник

Индустриальный район: во дворе жилого дома загорелся автомобиль Subaru Forester
18 декабря в 18:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по пр. Московскому, 296 в Харькове. Горел внедорожник Subaru Forester.
К месту происшествия прибыло отделение 25-й пожарной части Харькова. На тот момент в автомобиле горел салон на площади около 3 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали ее в 18:38. Полностью ликвидирован пожар в 19:10.
По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами, устанавливается причина пожара.
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В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
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