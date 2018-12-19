19.12.2018 10:56

Во дворе многоэтажки сгорел элитный «паркетный» внедорожник

Индустриальный район: во дворе жилого дома загорелся автомобиль Subaru Forester



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18 декабря в 18:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по пр. Московскому, 296 в Харькове. Горел внедорожник Subaru Forester.

К месту происшествия прибыло отделение 25-й пожарной части Харькова. На тот момент в автомобиле горел салон на площади около 3 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и локализовали ее в 18:38. Полностью ликвидирован пожар в 19:10.

По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами, устанавливается причина пожара.