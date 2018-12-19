Главная Новости Криминал и происшествия Хозяйственный суд вернул из недобросовестной аренды водоем с прилегающими территориями
19.12.2018  11:14   

Хозяйственный суд вернул из недобросовестной аренды водоем с прилегающими территориями

Частники незаконно закрыли населению доступ к водоему. Прокуратура через суд вернула пруд с недобросовестной аренды – сообщается на официальной странице ведомства 19 декабря


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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, речь идет о 77 га земель водного фонда на территории Терновского поселкового совета.

 Водоем с прилегающими территориями частное предприятие получило в аренду на 50 лет в 2004 году. Пруд должен был использоваться для рыборазведения и создания мест отдыха для населения.

 Однако предприятие систематически нарушало условия договора. В частности, запретило любительскую рыбалку но не допускало к водопою домашних животных. Кроме того, арендатор возвел незаконные постройки на прибрежной защитной полосе, что запрещено законодательством.

 В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд. Фемида поддержала позицию прокуратуры, обязав предприятие вернуть в собственность государства спорный участок.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  водоем, прокуратура, харьков, суд, постановление, хозяйственный, возвращение, допуск
 
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