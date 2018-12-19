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19.12.2018  11:53   

Priora вспыхнула на ходу возле подъездов многоэтажки – спасатели прибыли вовремя

Шевченковский район г. Харькова: спасатели потушили автомобиль, который вспыхнул во время движения


://kharkiv.dsns.gov.ua

18 декабря в 17:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился во дворе жилой многоэтажки в переулке 23 Августа, 12 в г. Харькове. Объектом пожара стало авто «ВАЗ-2170 Priora», который двигался внутриквартальные дороги. В нем загорелся моторный отсек. Водитель остановился, оставил салон авто и вызвал спасателей.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное подразделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек на площади около 1 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 17:22 и ликвидировали его в 17:25.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, авто, харьков, priora, спасатели, подъезд
 
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