Priora вспыхнула на ходу возле подъездов многоэтажки – спасатели прибыли вовремя

Шевченковский район г. Харькова: спасатели потушили автомобиль, который вспыхнул во время движения
18 декабря в 17:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился во дворе жилой многоэтажки в переулке 23 Августа, 12 в г. Харькове. Объектом пожара стало авто «ВАЗ-2170 Priora», который двигался внутриквартальные дороги. В нем загорелся моторный отсек. Водитель остановился, оставил салон авто и вызвал спасателей.
На место происшествия немедленно прибыло дежурное подразделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек на площади около 1 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 17:22 и ликвидировали его в 17:25.
Причина возникновения пожара выясняется.
Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
День украинской Адвокатуры, суд в Харькове фашистов, попытка импичмента президента США Билла Клинтона, выход в прокат фильма «Титаник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории
влажн.:
давл.:
ветер: