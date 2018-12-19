19.12.2018 13:19

ЧП на Юбилейном: пьяный с пистолетом нападал на прохожих (Обновлено)

Полиция вместе с харьковчанами задержала неадекватного типа.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 40-летний житель района в состоянии сильного алкогольного опьянения целился пневматическим пистолетом в автомобили и угрожал прохожим его применением. Сообщение о событии, которое произошло на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдела полиции 17 декабря в 22.36. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Полицейские вместе с гражданами задержали хулигана. Вещественное доказательство изъято. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Наопмним, что, как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в ночь на 18 декабря 2018 патрульным поступил вызов на проспект Юбилeйный.

Прибыв по указанному адрeсою, полицeйские обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого находился пистолeт.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-опeративну группу Московского отдела полиции.