Тройное ДТП на Белой акации: один человек в больнице (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 19 декабря Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.

Прогноз погоды и геомагнитной обстановки на 19 декабря В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.