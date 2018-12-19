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19.12.2018  13:48   

Тройное ДТП на Белой акации: один человек в больнице (ФОТО)

Утром в аварию попали Daewoo, ЗАЗ и Citroen.


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Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции, 19.12.2018 года, около 9:00, на улице Белой акации произошло ДТП с пострадавшими.
 
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Daewoo Lanos, ЗАЗ Vida и Citroen.
 
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Citroen.
 
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
 
Тэги:  тройное дтп, белой акации, харьков
 
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