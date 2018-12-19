19.12.2018 16:19

Случайно проходивший дедушка забит до смерти разъяренным рецидивистом

За убийство невинного человека из ревности преступника осудили на 7,5 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Купянского районного суда 40-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, хулиганство и незаконное хранение оружия).

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы.

Происшествие случилось в апреле этого года в с. Куриловка Купянского района.

Местный житель, который уже имел несколько судимостей, одна из которых - за убийство, увидел возле двора своей любимой незнакомого мужчины.

Нетрезвый злоумышленник приревновал подругу к незнакомцу и набросился на вероятного соперника с кулаками.

Разъяренный ревнивец выхватил из рук жертвы металлическую палку для ходьбы и бил ею мужчину по голове, пока не сломал "оружие".

Пострадавшего пытались спасти случайные свидетели, которые вызвали скорую.

Однако от полученных травм 62-летний мужчина скончался в больнице на следующий день.

Во время обысков, проведенных в рамках следствия, в доме осужденного нашли незарегистрированный пистолет.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.