Антигерои судебной «саги» Зайцева и Дронов будут встречать Новый год в СИЗО (ВИДЕО)

Киевский райсуд Харькова продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова
Соответствующее решение сегодня, 19 декабря, принял судья Виктор Попрас, заслушав ходатайство стороны обвинения, сообщили на UA Харьков. Прокуроры попросили суд продлить обоим обвиняемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову мера пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца. Сторона обвинения указала возможность подозреваемой скрываться от суда за пределами Украины и совершить другие правонарушения.
Дронов в свою очередь попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. «Я не собираюсь никуда бежать. Я готов сдать загранпаспорт. Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест с электронным браслетом», - сказал Дронов в суде. Против ходатайства прокуроров выступила и защитник Зайцевой Юлия Козырь. Она считает указанные риски недоказанными.
Кроме того, сегодня были зачитаны выводы дополнительной экспертизы, которая должна установить, находилась Зайцева под действием наркотических препаратов в момент совершения ДТП. Эксперты в суд не пришли, их вывод зачитал судья. «Дать достоверную оценку, была Зайцева в состоянии наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, не представляется возможным», - процитировал он.
Суд, изучив позиции сторон, решил продолжить мера пресечения содержание под стражей без залога Зайцевой и Дронову до 16 февраля 2019 года. Следующее заседание назначено на завтра, 20 декабря.
Тогда должны заслушать ходатайство Сергея Перепела и экспертов, которые не пришли на это заседание.
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