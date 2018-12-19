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19.12.2018  17:16   

Теперь полиция будет у нас в гаджетах (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове стартовала новая социальная платформа связи граждан с полицией «My Pol».


//hk.npu.gov.ua
С помощью мобильного приложения для смартфонов граждане смогут сообщить о любом правонарушении, а сотрудники полиции максимально быстро отреагировать на вызов.
 
Особенно это приложение полезен гражданам, имеющим недостатки речи и слуха. Такие люди лишены возможности самостоятельно позвонить к операторам службы «102» и позвать на помощь.
 
Как рассказал начальник отдела «102» УОАЗОР ГУНП в Харьковской области Дмитрий Андросович, пользователям нужно загрузить в свой телефон мобильное приложение «My Pol» и пройти простую процедуру регистрации. С помощью приложения они смогут одним прикосновением сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции «SOS», оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, а также получать актуальные новости полиции.
 
- Все вызовы через приложение поступают в диспетчерскую службу Главного управления полиции и регистрируются так же, как и вызовы по телефону, - добавил Дмитрий Андросович.
 
По словам автору программного комплекса «My Pol» Дмитрия Подворчанская, таким приложением уже активно пользуются жители восьми городов страны.
- Оценив опыт работы программного комплекса в других регионах, можно сказать, что при поступлении вызовов полиции за «SOS»-сообщения наряды полиции реагируют на 40 процентов быстрое, - рассказал Дмитрий.
 
Платформа коммуникации граждан с полицией «My Pol» - это социальный проект. Пользователи абсолютно бесплатно могут как скачать приложение, так и пользоваться им.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  полиция, приложение my pol, харьков
 
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