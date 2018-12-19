19.12.2018 17:16

Теперь полиция будет у нас в гаджетах (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове стартовала новая социальная платформа связи граждан с полицией «My Pol».



//hk.npu.gov.ua

С помощью мобильного приложения для смартфонов граждане смогут сообщить о любом правонарушении, а сотрудники полиции максимально быстро отреагировать на вызов.

Особенно это приложение полезен гражданам, имеющим недостатки речи и слуха. Такие люди лишены возможности самостоятельно позвонить к операторам службы «102» и позвать на помощь.

Как рассказал начальник отдела «102» УОАЗОР ГУНП в Харьковской области Дмитрий Андросович, пользователям нужно загрузить в свой телефон мобильное приложение «My Pol» и пройти простую процедуру регистрации. С помощью приложения они смогут одним прикосновением сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции «SOS», оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, а также получать актуальные новости полиции.

- Все вызовы через приложение поступают в диспетчерскую службу Главного управления полиции и регистрируются так же, как и вызовы по телефону, - добавил Дмитрий Андросович.

По словам автору программного комплекса «My Pol» Дмитрия Подворчанская, таким приложением уже активно пользуются жители восьми городов страны.

- Оценив опыт работы программного комплекса в других регионах, можно сказать, что при поступлении вызовов полиции за «SOS»-сообщения наряды полиции реагируют на 40 процентов быстрое, - рассказал Дмитрий.

Платформа коммуникации граждан с полицией «My Pol» - это социальный проект. Пользователи абсолютно бесплатно могут как скачать приложение, так и пользоваться им.