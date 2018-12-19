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19.12.2018  18:16   

У арендаторов забрали водоем, которым они запрещали пользоваться людям

Частники незаконно закрыли населению доступ к водоему.


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Как сообщает Прокуратура, Хозсуд области удовлетворил исковые требования прокуратуры и вернул из аренды водоем с прилегающими территориями.
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, речь идет о 77 га земель водного фонда на территории Терновского сельского совета.
 
Водоем с прилегающими территориями частное предприятие получило в аренду на 50 лет в 2004 году. Пруд должен был использоваться для рыборазведения и создания мест отдыха для населения.
 
Однако предприятие систематически нарушало условия договора.
 
В частности, запретило любительскую рыбалку, не допускало к водопою домашних животных.
 
Кроме того, арендатор возвел незаконные постройки на прибрежной защитной полосе, что запрещено законодательством.
 
В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд.
 
Фемида поддержала позицию прокуратуры, обязав предприятие вернуть в собственность государства спорный участок.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  запрещали людям рыбачить, лишили аренды, харьков
 
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