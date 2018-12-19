19.12.2018 18:16

У арендаторов забрали водоем, которым они запрещали пользоваться людям

Частники незаконно закрыли населению доступ к водоему.



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Как сообщает Прокуратура, Хозсуд области удовлетворил исковые требования прокуратуры и вернул из аренды водоем с прилегающими территориями.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, речь идет о 77 га земель водного фонда на территории Терновского сельского совета.

Водоем с прилегающими территориями частное предприятие получило в аренду на 50 лет в 2004 году. Пруд должен был использоваться для рыборазведения и создания мест отдыха для населения.

Однако предприятие систематически нарушало условия договора.

В частности, запретило любительскую рыбалку, не допускало к водопою домашних животных.

Кроме того, арендатор возвел незаконные постройки на прибрежной защитной полосе, что запрещено законодательством.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура обратилась в суд.

Фемида поддержала позицию прокуратуры, обязав предприятие вернуть в собственность государства спорный участок.