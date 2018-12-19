19.12.2018 19:37

Возле харьковской школы педофил-рецидивист приставал к детям

Одна из матерей обратила на него внимание, подняла тревогу и копы задержали преступника.



twetter.com

Как сообщает ГУ нацполиции, 19 декабря недалеко от учебного заведения женщина увидела незнакомого мужчину, который проявлял подозрительную внимание к школьникам.

38-летняя харьковчанка сразу позвонила директору школы и в полицию.

Полицейские установили, что 54-летний мужчина дети видели возле школы неоднократно.

Он и раньше предлагал непристойные вещи.

Гражданина для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили в Слободского отдела полиции.

С заявлениями в полицию обратились родители детей, директор школы и женщина, к которой он приставал.

Как выяснилось, мужчина уже был осужден по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.