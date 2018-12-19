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19.12.2018  19:37   

Возле харьковской школы педофил-рецидивист приставал к детям

Одна из матерей обратила на него внимание, подняла тревогу и копы задержали преступника.


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Как сообщает ГУ нацполиции, 19 декабря недалеко от учебного заведения женщина увидела незнакомого мужчину, который проявлял подозрительную внимание к школьникам.
 
38-летняя харьковчанка сразу позвонила директору школы и в полицию.
 
Полицейские установили, что 54-летний мужчина дети видели возле школы неоднократно.
 
Он и раньше предлагал непристойные вещи.
 
Гражданина для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили в Слободского отдела полиции. 
 
С заявлениями в полицию обратились родители детей, директор школы и женщина, к которой он приставал.
 
Как выяснилось, мужчина уже был осужден по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
 
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  педофил, приставал к детям, харьков
 
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