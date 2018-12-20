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20.12.2018  12:16   

ДТП: столкнулись Mercedes-Benz и MAN

Авария произошла на Мерефянском шоссе.


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В социальных сетях появилось видео ДТП на Мерефянской. 
 
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 19.12.2018 около 14:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на Мeрeфянськом шосe.
 
Участники ДТП - автомобили Mercedes-Benz и MAN
 
По предварительной информации с места ДТП бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировали водителя Mercedes-Benz. 
 
ДТП оформляла следственно-опeративна группа.
Тэги:  дтп, mercedes-benz-man, харьков, мерефянское шоссе
 
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