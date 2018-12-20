20.12.2018 09:49

Пятилетний Fiat Doblo сгорел до тла во дворе дома на «Восточном» (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели ликвидировали пожар легковушки, припаркованной во дворе дома, за 10 минут.



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19 декабря в 17:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел возле двухэтажного жилого дома №2 на бульваре Ивана Каркача в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле Fiat Doblo 2012 года выпуска.

К месту происшествия прибыло отделение 25-й пожарной части Харькова. На тот момент авто горело по всей своей площади в 8 кв.м. Чтобы потушить огонь пожарные применили пену. Локализация пожара зафиксирована в 17:20, ликвидация - в 17:32.

Причина возникновения пожара устанавливается.