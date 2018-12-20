Пятилетний Fiat Doblo сгорел до тла во дворе дома на «Восточном» (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели ликвидировали пожар легковушки, припаркованной во дворе дома, за 10 минут.
19 декабря в 17:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел возле двухэтажного жилого дома №2 на бульваре Ивана Каркача в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле Fiat Doblo 2012 года выпуска.
К месту происшествия прибыло отделение 25-й пожарной части Харькова. На тот момент авто горело по всей своей площади в 8 кв.м. Чтобы потушить огонь пожарные применили пену. Локализация пожара зафиксирована в 17:20, ликвидация - в 17:32.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
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