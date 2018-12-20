20.12.2018 10:15

Полицейские пресекли незаконную деятельность очередного интернет-магазина по распространению наркотиков в Харькове (ФОТО)

Юный харьковчанин длительное время сбывал каннабис путем «закладок», деньги получал на банковскую карточку, а со своими клиентами встречался лично.



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18 декабря сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с следователями Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 задержали 19-летнего харьковчанина, который на проспекте Победы за 300 гривен сбыл пакет каннабиса.

Оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон и 4 полимерные пакеты с каннабисом общим весом около 4 грамм, которые он хранил с целью последующего сбыта.

Также, во время обыска по месту жительства харьковчанина было обнаружено 2 бумажных свертка с каннабисом общим весом около 100 граммов, электронные весы, пакеты для фасовки и банковскую карточку, на которую последний получал деньги за сбыт наркотиков.

Кроме того, работники полиции установили, что мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны. С целью конспирации и расширение своей деятельности он создал интернет-магазин в мессенджере. Наркотики сбывал путем «закладок», деньги получал на свою банковскую карточку, а проверенным покупателям сбывал наркосредство при личной встрече.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.