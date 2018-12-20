Творчество пожизненников в Качановской колонии было отмечено признанием и грамотами

В перед день Святого Николая в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» приговоренные к пожизненному лишению свободы получили сертификаты участников Всеукраинской благотворительной выставки-форума творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь».
Четыре осужденных Качановской исправительной колонии (№ 54), которые принимали участие в творческом конкурсе, были отмечены сертификатами участника конкурса.
Всеукраинская выставка творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь» состоялась 29 ноября 2018 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».
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