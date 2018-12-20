Главная Новости Криминал и происшествия Творчество пожизненников в Качановской колонии было отмечено признанием и грамотами
20.12.2018  11:15   

Творчество пожизненников в Качановской колонии было отмечено признанием и грамотами

В перед день Святого Николая в ГУ «Качановская исправительная колония (№ 54)» приговоренные к пожизненному лишению свободы получили сертификаты участников Всеукраинской благотворительной выставки-форума творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь».


// facebook

Четыре осужденных Качановской исправительной колонии (№ 54), которые принимали участие в творческом конкурсе, были отмечены сертификатами участника конкурса.

Всеукраинская выставка творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь» состоялась 29 ноября 2018 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  качановка, харьков, колония, творчество, признание, грамота, конкурс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Образование В Качановской колонии планируют выдавать осужденным «правильные» свидетельства об образовании 24.11 Власть Министр юстиции Украины проведал харьковскую колонию, где раньше содержалась кандидат в Президенты Украины (ФОТО) 12.11 Власть Известной харьковской колонии исполнилось без четверти век (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес: горячую воду на Алексеевке подадут к Новому году
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 