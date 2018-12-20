Три ДТП в час - скорость событий на Гольдберговской

За 55 минут успели столкнуться шесть машин.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции на Гольдбергивський 20.12.2018 около 8:05 патрульным поступило сообщение о ДТП без пострадавших на ул. Гольдберговской, 10
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Yaris не убедилась в безопасности дорожного движения и допустила столкновение с автомобилем Daewoo Matiz.
Вследствие ДТП никто не пострадал.
На водителя авто Toyota Yaris патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.
Также, около 9:00 в полицию поступали сообщения о двух ДТП на ул. Гольдберговской, однако водители от оформления событий полицейских отказались, самостоятельно составив европротоколы.
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