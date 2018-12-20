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20.12.2018  15:19   

Женщина в пьяном угаре разобралась с мужем (ФОТО)

Теперь мужчина в больнице, а скорой на расправу хранительнице домашнего очага светит долгий отдых за решеткой.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
 
Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  жена ударила ножом, тюрьма, харьков
 
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