Женщина в пьяном угаре разобралась с мужем (ФОТО)

Теперь мужчина в больнице, а скорой на расправу хранительнице домашнего очага светит долгий отдых за решеткой.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
влажн.:
давл.:
ветер: