ДТП на Отакара Яроша: еще одним забором стало меньше (ФОТО)

Водитель Народного автомобиля снес преграду на своем пути.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 20.12.2018 около 12:10 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Отакара Яроша, 53
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие (забор).
В результате ДТП никто из граждан не пострадал.
На водителя Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
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