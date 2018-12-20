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20.12.2018  15:49   

ДТП на Отакара Яроша: еще одним забором стало меньше (ФОТО)

Водитель Народного автомобиля снес преграду на своем пути.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 20.12.2018 около 12:10 патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Отакара Яроша, 53

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие (забор).

В результате ДТП никто из граждан не пострадал.

На водителя Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, снес забор, харьков
 
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