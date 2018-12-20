ДТП на Отакара Яроша: еще одним забором стало меньше (ФОТО)

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Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.

Прогноз погоды и магнитных бурь на 20 декабря В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода