20.12.2018 16:16

При норме 3 кг рыбы "на нос" за рыбалку на спиннинг браконьер «взял» пять пудов на сетку – комментарии начальника рыбоохраны (ФОТО)

Рыбоохранный патруль на Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 85 кг рыбы



://khr.darg.gov.ua

Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля на Краснооскольском водохранилище разоблачен «рыбак», который ловил рыбу запрещенным орудием лова.

С помощью пяти лесковых сетей браконьеру удалось добыть 85 кг рыбы (лещ - 70 шт., судак - 3 шт., сом - 3 шт., серебряный карась - 7 шт. и щука - 10 шт.).

Сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составила 18 224 грн.

На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, в районе с. Подлиман Боровского района Харьковской области.

«Еще раз подчеркиваю, что запрещается осуществлять лов рыбы сетями и другими орудиями лова, не предусмотренными Правилами любительского и спортивного рыболовства. Разрешено рыбачить с берега или лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на рыболова и спиннингом. При этом суточная норма вылова рыбы не должна превышать три килограмма на человека. Также напоминаю, что с 1 ноября 2018 до окончания зимнего периода продолжается запрет вылова водных биоресурсов на зимовальных ямах », - отметил начальник Управления Госрыбагентства в Харьковской области Алексей Гоголь.