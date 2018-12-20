При норме 3 кг рыбы "на нос" за рыбалку на спиннинг браконьер «взял» пять пудов на сетку – комментарии начальника рыбоохраны (ФОТО)

Рыбоохранный патруль на Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 85 кг рыбы
Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля на Краснооскольском водохранилище разоблачен «рыбак», который ловил рыбу запрещенным орудием лова.
С помощью пяти лесковых сетей браконьеру удалось добыть 85 кг рыбы (лещ - 70 шт., судак - 3 шт., сом - 3 шт., серебряный карась - 7 шт. и щука - 10 шт.).
Сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составила 18 224 грн.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, в районе с. Подлиман Боровского района Харьковской области.
«Еще раз подчеркиваю, что запрещается осуществлять лов рыбы сетями и другими орудиями лова, не предусмотренными Правилами любительского и спортивного рыболовства. Разрешено рыбачить с берега или лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на рыболова и спиннингом. При этом суточная норма вылова рыбы не должна превышать три килограмма на человека. Также напоминаю, что с 1 ноября 2018 до окончания зимнего периода продолжается запрет вылова водных биоресурсов на зимовальных ямах », - отметил начальник Управления Госрыбагентства в Харьковской области Алексей Гоголь.
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