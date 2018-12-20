В агентстве недвижимости грабили людей

19 декабря в Холодногорский отдел полиции позвонил 43-летний мужчина. Он рассказал, что обратился в агентство недвижимости по улице Кацарский, чтобы найти жилье. В агентстве услуг не предоставили, зато вырвали из рук 8000 гривен и выставили за дверь.

Работники полиции установили, что таким образом злоумышленники отбирали деньги у граждан, которые обращались за услугами в агентство, в течение нескольких месяцев. Предварительно, сумма награбленного составляет от 40 до 80000 гривен.

За совершение преступления сотрудники полиции в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины задержали четырех человек - двух женщин 18 и 26 лет, а также 31 и 18-летних мужчин. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.