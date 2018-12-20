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20.12.2018  16:41   

В агентстве недвижимости грабили людей

Банда разбойников из двух мужчин и двух женщин совершили 10 дерзких преступлений.


//dozor.kharkov.ua
Как сообщило ГУ Нацполиции, копы установили, что два мужчины  и две женщигны совершили 10 аналогичных преступлений.            
 
19 декабря в Холодногорский отдел полиции позвонил 43-летний мужчина.  Он рассказал, что обратился в агентство недвижимости по улице Кацарский, чтобы найти жилье.  В агентстве услуг не предоставили, зато вырвали из рук 8000 гривен и выставили за дверь.
 
 Работники полиции установили, что таким образом злоумышленники отбирали деньги у граждан, которые обращались за услугами в агентство, в течение нескольких месяцев.  Предварительно, сумма награбленного составляет от 40 до 80000 гривен.
 
 За совершение преступления сотрудники полиции в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины задержали четырех человек - двух женщин 18 и 26 лет, а также 31 и 18-летних мужчин.  Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе.
 
 Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.  Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойники, ограбление, харьков
 
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