20.12.2018 17:10

Суд по делу кровавого ДТП на Сумской отправился на «рождественские каникулы. (ВИДЕО)

Судья Виктор Попрас объявил перерыв в слушании дела до 8 января.



ФОТО: UA: Харків

Эксперт Юлия Носатенко объяснила выводы повторного исследования: «Для того, чтобы определить скорость движения автомобиля, нужно иметь четкое изображение. Используя те фото и видеоматериалы, которые нам предоставили, - это сделать невозможно. Я, как фототехники, оценивала видео. Был выбран скиншот. его исследовала».

В суде об аварии на Сумской должны свидетельствовать специалисты Харьковского Института судебных экспертиз им. Бокариуса.

Защита Дронова также готовит ходатайства.

На предыдущем заседании судья объявил выводы дополнительной судебно-медицинской экспертизы, согласно которой определить, была ли водитель Лексуса Елена Зайцева под действием наркотических средств, оказалось невозможным. Об этом исследовании в начале месяца ходатайствовал Сергей Перепелица, защитник второго обвиняемого по делу Геннадия Дронова.

Напомним, в октябре прошлого года, на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Лексус Елены Зайцевой и Фольксваген Геннадия Дронова. От удара Лексус отбросило на тротуар. Шесть пешеходов погибли. Еще шесть человек получили травмы.