20.12.2018 17:49

Роковой посетитель: мужчина пригласил в гости друга себе на погибель (ФОТО)

Пришел, напился, поссорился и убил товарища.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщило ГУ Нацполиции, информация о доставке в больницу 44-летнего жителя села Малые Проходы с колото-резаной раной грудной клетки поступила в полицию 19 декабря в 00.45.

Как выяснилось, мужчина находился в гостях у соседа, где в компании друзей распивал спиртные напитки. Внезапно между ним и одним из гостей произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 58-летний мужчина нанес 44-летнему знакомому ножевое ранение.

Работники Дергачевского отдела полиции задержали за совершение тяжкого преступления 58-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.