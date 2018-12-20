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20.12.2018  17:49   

Роковой посетитель: мужчина пригласил в гости друга себе на погибель (ФОТО)

Пришел, напился, поссорился и убил товарища.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщило ГУ Нацполиции, информация о доставке в больницу 44-летнего жителя села Малые Проходы с колото-резаной раной грудной клетки поступила в полицию 19 декабря в 00.45.
 
Как выяснилось, мужчина находился в гостях у соседа, где в компании друзей распивал спиртные напитки. Внезапно между ним и одним из гостей произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 58-летний мужчина нанес 44-летнему знакомому ножевое ранение.
 
Работники Дергачевского отдела полиции задержали за совершение тяжкого преступления 58-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убил товарища, зарезал, харьков
 
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