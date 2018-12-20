20.12.2018 18:19

Нелепая смерть из-за ревности любовницы: мужчина заплатил головой

Женщина разбила банку алкоголя об его голову.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Первомайского районного суда области 55-летнюю женщину признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений сожителю, которые привели к гибели человека (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, женщину приговорили к 7 годам лишения свободы.

Происшествие случилось в августе этого года в с. Ржавчик Сахновщинского района.

Осужденная вместе с сожителем выпивали в гостях у знакомого. За рюмкой нетрезвый женщина приревновала сожителя к односельчанки.

Возмущенная ревнивица схватила со стола полторалитровую банка и ударила ею мужчину по голове.

Даже сильное кровотечение не заставила присутствующих на застолье вызвать пострадавшему скорую.

За медицинской помощью мужчина обратился только через три дня, когда его состояние очень ухудшилось.

Но спасти его не удалось. По данным экспертизы, потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.