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21.12.2018  11:05   

Стали известны подробности о ребенке, которого мать-харьковчанка бросила в Москве (дополнено)

На Харьковщину из столицы России привезли новорожденную девочку.


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Малышку родила в Москве женщина из города Лозовая Харьковской области, но спустя несколько месяцев отказалась от дочери. Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, врачи «скорой» забрали малышку в пункте пропуска  «Гоптовка».

Девочку зовут Аня, сейчас ей семь месяцев.

Специалисты говорят: ребенок от матери-украинки, который уже был зарегистрирован, не подлежит усыновлению на территории Российской Федерации, поэтому девочку передали в Украину для поиска новой семьи.

«Мы вели переписку с консульством и организовывали сам механизм передачи ребенка – чтобы вовремя приехала «скорая», чтобы на месте ждали представители Лозовской службы по делам детей. Сейчас девочка находится в областной детской больнице – медики проверяют состояние ее здоровья и смотрят, есть ли отклонения на генетическом уровне, потому что из России поступила информация, якобы у ребенка болезнь Дауна. Кроме того, девочка приехала с сыпью – сейчас инфекционисты определят причины высыпаний», - рассказала «ГородХ» начальник областной службы по делам детей Ольга Шевченко.

По словам Ольги Викторовны, после всех медицинских проверок малышку определят в детский дом и будут пытаться искать ей новую семью.

Как рассказали в Лозовской службе по делам детей, мотивы матери, оставившей девочку, непонятны.

«Девочка появилась на свет у возрастной женщины, но почему она написала отказ - не понятно. У ребенка много родственников, но никто не захотел ее взять. Причем никто пока точно не может сказать, что она больна. Это будет известно после медицинской проверки. Процедура передачи девочки из России в Украину длилась несколько месяцев и мы очень надеемся, что удастся найти ей любящих родителей», - говорит начальник Лозовской службы по делам детей Светлана Брежнева.

Источник:   Город Х
 Тэги:  гоптовка, девочка, харьков, новорожденная, отказ, лозовая, москва
 
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