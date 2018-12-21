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21.12.2018  11:45   

Неравнодушные харьковчане и полиция предупредили ограбление в Слободском районе

За совершение преступления задержан 44-летний мужчина.


://hk.npu.gov.ua

20 декабря по полиции обратилась 24-летняя жительница Слободского района. Она рассказала о том, что на нее напал неизвестный мужчина.

Установлено, что женщина зашла в подъезд дома по месту жительства. Вслед за ней зашел незнакомец, неожиданно ударил и вырвал из ее рук сумку. Действия злоумышленника увидел житель дома, который спускался по лестнице. Совместными усилиями гражданина и патрульной полиции 44-летний злоумышленник был задержан. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции задокументировали факт преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, реестр, ограбление, задержание
 
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