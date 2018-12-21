Неравнодушные харьковчане и полиция предупредили ограбление в Слободском районе

За совершение преступления задержан 44-летний мужчина.
20 декабря по полиции обратилась 24-летняя жительница Слободского района. Она рассказала о том, что на нее напал неизвестный мужчина.
Установлено, что женщина зашла в подъезд дома по месту жительства. Вслед за ней зашел незнакомец, неожиданно ударил и вырвал из ее рук сумку. Действия злоумышленника увидел житель дома, который спускался по лестнице. Совместными усилиями гражданина и патрульной полиции 44-летний злоумышленник был задержан. Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции задокументировали факт преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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