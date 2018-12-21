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21.12.2018  15:19   

ДТП на ХТЗ: водовоз конкретно проломал бок маршрутки (ФОТО)

Фото и видео с места аварии появилось в сети.


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В социальной сети Фейсбук появилось сообщение об аварии на ХТЗ.

Столкнулись маршрутка №4 и водовоз.

Пользователи выложили фото и видео события. 

Видно, насколько зацепил водовоз автобус, конкретно проломав обшивку.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на данный момент в патрульную полицию по этому поводу не обращались.

Тэги:  дтп на хтз, авария, харьков
 
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