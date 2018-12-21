21.12.2018 15:19

ДТП на ХТЗ: водовоз конкретно проломал бок маршрутки (ФОТО)

Фото и видео с места аварии появилось в сети.



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В социальной сети Фейсбук появилось сообщение об аварии на ХТЗ.

Столкнулись маршрутка №4 и водовоз.

Пользователи выложили фото и видео события.

Видно, насколько зацепил водовоз автобус, конкретно проломав обшивку.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на данный момент в патрульную полицию по этому поводу не обращались.