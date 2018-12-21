ДТП на ХТЗ: водовоз конкретно проломал бок маршрутки (ФОТО)

Фото и видео с места аварии появилось в сети.
В социальной сети Фейсбук появилось сообщение об аварии на ХТЗ.
Столкнулись маршрутка №4 и водовоз.
Пользователи выложили фото и видео события.
Видно, насколько зацепил водовоз автобус, конкретно проломав обшивку.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, на данный момент в патрульную полицию по этому поводу не обращались.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
влажн.:
давл.:
ветер: